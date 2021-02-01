Генпрокуратура сочла законным требование о реальном сроке для Навального

01.02.2021, 10:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Основанием для внесения в суд представления об отмене условного наказания является противоправное поведение Навального, говорится в сообщении пресс-службы ГП. Генпрокуратура назвала требование ФСИН законным и обоснованным.

“С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании”, – отмечают в надзорном ведомстве.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компании “Ив Роше” и “Многопрофильной процессинговой компании”, напомнили в надзорном ведомстве. Суд обязал блогера являться на регистрацию не менее двух раз в месяц.

Навальный множество раз нарушал это требование и трижды привлекался к административной ответственности. Из-за этого в августе 2017 года условное наказание ему продлили до 29 декабря 2020 года.

В конце августа 2020 года Навальный улетел на лечение в Германию. С тех пор он ни разу не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, блогер проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны, напомнили в Генпрокуратуре.

17 января Навальный прилетел из Берлина в Москву. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. 18 января суд подмосковных Химкок отправил блогера под арест на 30 суток.