 

Член ОП Малькевич: Фейки в TikTok стали жесткими и агрессивными

01.02.2021, 10:40, Разное
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В популярной соцсети обнаружили множество публикаций, направленных на дестабилизацию ситуации, напомнил Малькевич. “Бесконечные методички, памятки, как правильно протестовать”, – перечислил общественник.

Он отметил, что аудиторию сервиса учили не только делать так называемые сцепки, но и рекомендовали выставлять женщин вперед. Фейки в TikTok стали агрессивными и жесткими, констатировал член ОП.

“Задача – показать зверства силовиков, вызвать реальные кровопролития и взвинтить градус противостояния к следующим выходам”, – цитирует Малькевича РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор пригрозил популярным соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на незаконные акции. Представителей Facebook, TikTok и других популярных платформ вызвали в ведомство из-за неудаления подобного контента. После этого соцсети стали убирать такие призывы.

За распространение запрещенной информации и вовлечение детей в незаконные митинги соцсети могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до одной десятой от размера годовой выручки компании.

Накануне в Москве и других городах России прошли незаконные митинги. В столице на него пришли около двух тысяч человек, сообщили в управлении МВД.



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