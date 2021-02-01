Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием “Мотор Січ”

01.02.2021, 10:14, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит получения контрольного пакета акций предприятия “Мотор Січ” китайскими или другими инвесторами из-за рубежа. Об этом глава государства сказал в программе Axios on HBO, фрагмент которой показали 1 февраля.

Украинский президент подчеркнул, что этого не произойдет “никогда”, пока он находится на этой должности.

При этом Зеленский отметил, что президент он “не на всю жизнь”.

Обсуждая Китай и его сложные отношения с Соединенными Штатами, Зеленский отметил, что, в отличие от Вашингтона, не считает азиатскую страну серьезной геополитической угрозой.

Axios считает, что такая позиция Киева может вызвать у президента Украины “трения” с администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом США.

Зеленский подчеркнул, что в Украине геополитической угрозы со стороны Китая не чувствуют, а бизнес в стране представлен как американскими компаниями, так и китайскими.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству “Укринформ”, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

28 января Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”.

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