 

“Лапочка”, “Сладкая”. Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса

01.02.2021, 10:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская теннисистка Анна Курникова 30 января разместила в Instagram фото своей младшей дочери Марии.

В подписи Курникова отметила, что девочке исполнился год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Подписчики прокомментировали фото.

“Лапочка”, – отметила z.k.a.85.

“Сладкая”, – написала milenz76.

Курникова – мать троих детей. Их отцом является испанский певец Энрике Иглесиас. Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа на песню Escape.

Двойняшки Николас и Люси родились у них в 2017 году, в январе 2020 года  на свет появидась Мария.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

09.12 / В этом году не будут вручать премию за худшее описание секса. Организаторы считают, что в 2020-м и так было слишком много плохого

10.10 / СМИ сообщили о достижении договоренностей по СНВ-3 между Россией и США

17.10 / Корбан: Люди, которые находятся рядом с Коломойским, от него зависят. Он им всем должен. Пока не платит – ты к нему привязан

23.10 / Власти Дании ужесточили ограничения в связи с COVID-19

24.12 / В РФ будут производить самоочищающуюся ткань для медицины

15.11 / Президент Перу подал в отставку после вступления в должность

02.01 / В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа»

19.09 / В удалённой работе много плюсов, но она приводит к убыткам для экономики

29.01 / Эксперт: Следствие выявит зазывавших детей на незаконные митинги блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска