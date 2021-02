AstraZeneca собирается увеличить поставки вакцины в Евросоюз

01.02.2021, 10:14, Новости дня

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена поставить Евросоюзу в первом квартале на 9 млн доз вакцины от коронавируса больше, чем обещала ранее. Об этом объявила 31 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

“AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока”, – заявила она.

Step forward on [email protected] will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

Компания, по информации главы Еврокомиссии, расширит свои производственные мощности в Европе.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, рекомендованным для использования в Евросоюзе. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna. В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Препарат AstraZeneca вводится в виде двух инъекций в руку, вторая – через 4–12 недель после первой. Наиболее частые побочные эффекты вакцины от COVID-19 AstraZeneca обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после вакцинации. Среди них – боль и припухлость в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в мышцах, озноб, лихорадка, боль в суставах и тошнота.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Первым в стране вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находился на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек. Использование вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca одобрили Индия, Мексика, Бразилия.

Клинические испытания вакцины проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности.Постоянный комитет по вакцинации Stiko при институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

22 января агентство Reuters писало, что AstraZeneca может сократить поставки вакцины от COVID-19 в Евросоюз из-за проблем на производстве. Ожидалось, что к концу марта AstraZeneca поставит около 80 млн доз в 27 стран Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

