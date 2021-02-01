Возникновение мифа о короле Артуре – необычный путь формирования эталонного средневекового эпоса, в котором ложь спорит с правдой

01.02.2021, 10:14, Разное

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Как появился миф о короле Артуре?

Впервые произведения о приключениях легендарного короля Артура и рыцарей Круглого стола появились в Европе во второй половине XII столетия. В основе этой истории лежали смутные воспоминания об англосаксонском завоевании Британских островов в V-VI вв. Некий dux Arturus, представитель романо-британского населения, военный предводитель, защищает свою родную землю от набегов пиктов с севера и вступает в бой с германцами, которые стремительно переселяются из-за моря на острова и занимают земли римской Британии. С течением времени этот персонаж чудесным образом превратился в короля Артура, хозяина Логрии (страны, из которой родилась средневековая Англия). Самые близкие верные дружинники позднее стали рыцарями Круглого стола.

Артуровский эпос впитывал в себя персонажей, сюжеты и мотивы мифов кельтов. Этот культурный пласт довольно долго пополнялся новыми фольклорными и мифологическими традициями, пока окончательно не стал прочным фундаментом для литературного творчества. В начале XI века сказания об Артуре мелькают в англосаксонских хрониках и в репертуаре валлийских бардов, полюбившемся публике Британских островов, а позже и континентальной Европы. Но в XII веке происходит любопытная трансформация: теперь король Артур — историческая фигура, легендарный предок всех претендентов на английский престол.

Первое авторизованное сочинение о короле Артуре принадлежит перу ученого клирика Гальфрида Монмутского, который по заказу английского монарха Генриха I Боклерка отразил легенду в истории королей Англии. Эта работа датируется 1138 годом. О правлении Артура повествуется куда больше, чем в песнях валлийских бардов, а мотивы и эпизоды этого сочинения лягут в основу множества рыцарских романов Классического Средневековья. Примерно в 1155 году каноник из Байё по имени Вас, вдохновленный текстом Гальфрида Монмутского, создает в стихах историю Англии под названием «Роман о Бруте», посвященную Алиеноре Аквитанской, супруге английского монарха Генриха II Плантагенета. Именно в его сочинении впервые упоминается Круглый стол, сделанный по приказу Артура чтобы предотвратить свары и дрязги между знатными мужами. Также в его версии легенды говорится о том, что спящий на острове Авалон монарх вернётся назад как мессия и освободит свой народ.

Король Артур и рыцари Круглого стола: литература для военных

Вас сделал не менее значительную вещь, чем Гальфрид Монмутский: он превратил Артура в литературного героя, который вписывался в новый жанр — роман, повесть на родном языке. Эти произведения рассказывали о приключениях Артура, Гвиневеры, Гавейна и, конечно же, о рыцарях Круглого стола. Но так уж вышло, что интерес к фигуре короля Логрии проснулся у континентальных авторов, а именно — французских. Главный среди них — это Кретьен де Труа, клирик, служивший при дворе графа Шампани Генриха Щедрого. Кретьен де Труа обладал талантом стихосложения и в 1165—1190 гг. написал несколько произведений, посвященных артуровскому циклу. «Эрек и Энида», «Рыцарь со львом», «Повесть о Грааале», «Рыцарь телеги» стали шедеврами французской средневековой литературы. Мотивы и сюжеты этих романов будут использоваться последователями Кретьена де Труа.

К сожалению, свой самый сильный роман «Повесть о Граале» он так и не смог закончить. Но уже в конце XII века и вплоть до 1230-х гг. анонимные подражатели дописывают текст «Повести», в котором появляются похождения наивного Персеваля и доблестного Гавейна. Постепенно произведение проникает в Германию, Нидерланды и на Скандинавский полуостров: там уже появляются свои варианты переводов текста.

К XIII столетию заполняются лакуны эпоса об Артуре, также в легенде развивается христианская тематика. В артуровском мире появляются дополнительные персонажи — волшебник Мерлин, Тристан и Изольда. Популярность подобной тематики росла, и в первой половине XIII века в прозе появляются «Ланселот-Грааль», «Тристан» и «Гирон Куртуазный». Вся эта литература оказала огромное влияние на военную элиту. Рыцарские романы читали вплоть до начала Нового времени.

В эпоху Высокого Средневековья рыцарские романы о персонажах артуровского цикла была предназначена исключительно для знати. В ней прославляется молодость, рыцарство, власть авторитетного монарха — Артура, который в отличие от многих европейских королей продолжает прислушиваться к советам своих подданных.

В XV веке, в разгар войны Алой и Белой розы в Англии, представитель знатного семейства Томас Мэлори вновь обратил внимание на эпос о короле Артуре. Вдохновленный в детстве «Романом о Бруте» Мэлори написал восемь романов об Артуре и рыцарях Круглого стола. Это собрание представляет наиболее полное отражение средневекового эпоса о легендарном правителе Логрии и его верных товарищах.