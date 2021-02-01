В РФ начнут продавать наушники с шумоподавлением Realme Buds Air Pro

01.02.2021, 10:10, Новости дня

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Как сообщают компетентные источники, официальная презентация наушников Realme Buds Air Pro в РФ запланирована на 9 февраля текущего года. Напомним, что данная модель первая, произведенная под указанным брендом с активной системой шумоподавления. Диаметр динамиков составляет 10 мм, а время автономной работы – до 25 часов.

Напомним, что эти наушники впервые были представлены еще в октябре прошлого года. Тогда производитель объявил, что базовая цена на них составит 68 долларов. Иначе говоря, на территории РФ их точно будут продавать более чем по пять тысяч рублей.

Также эксперты предполагают, что одновременно разработчик представит на презентации товары Realme, предназначенные для умного дома.