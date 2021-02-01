Анастасия Волочкова после расставания с тайным женихом сменила имидж

01.02.2021, 10:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После грандиозного празднования 45-летия Анастасия Волочкова призналась, что она рассталась со своим женихом Олегом, которого она скрывала от поклонников. После разрыва с возлюбленным балерина сменила имидж и предстала перед подписчиками в микроблоге Instagram в другом амплуа.

На опубликованном снимке Анастасия Волочкова позирует с каре и волосами пшеничного цвета с затемненными корнями. От прежнего пепельного блонда ничего не осталось, как и от длин волос. Однако непонятно, решилась балерина на кардинальные изменения во внешности окончательно или нет. В посте он написала, что «отпустила человека и ситуацию из своей жизни», после чего стала «ощущать свободу, улыбаться и оставаться самой собой». Анастасия Волочкова написала, что она «примерила парик и сохранила чувство самоиронии». Комментарии к посту танцовщица закрыла, поэтому у поклонников не было возможности уточнить, не самом деле она подстриглась и сменила цвет волос или нет.

На юбилее артистки тайный возлюбленный так и не появился, поэтому она выступала сама. Об экс-бойфренде Анастасии Волочковой известно только то, что его зовут Олег. Знаменитость никогда не показывала совместные снимки с ним. Балерина призналась, что тяжело переносит расставание с бывшим возлюбленным.