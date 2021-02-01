Слепаков посоветовал оскорбившему Ланового Невзорову обратиться к «некрофилии»

01.02.2021, 10:00, Разное

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Российский комик и певец Семен Слепаков раскритиковал оскорбительное высказывание Александра Невзорова в адрес покойного Василия Ланового. Он заявил, что тому пора обратиться к теме «некрофилии».

Журналист Александр Невзоров после смерти Василия Ланового негативно высказывался о нем не только из-за его общественной позиции, но он также ставил под сомнение его творческие заслуги. Не обошел стороной публицист и Слепакова, обвинив его в сотрудничестве с властью. Он заявил, что тот создал себе образ человека, «поедающего старых друзей».

В свою очередь Семен Слепаков не стал отмалчиваться. Комик поблагодарил Александра Невзорова за то, что тот обратил на него внимание. Он отметил, что в этот раз Невзоров обратился к тематике «»каннибализма», поэтому посоветовал ему прогрессировать до «некрофилии», учитывая то, как он высказывался по поводу покойного Ланового.

Стоит отметить, что Слепакову за комментирование акций протеста начали угрожать и желать смерти. Певец сочинил ряд стихов, в которых упомянул, как участники акции протеста напали толпой на человека, решившего выразить свое несогласие.

Источник: vz.ru