 

В Латвии прекратили трансляцию трех российских каналов

01.02.2021, 9:48, Новости дня
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Кабельный оператор Латвии Tet прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

«Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов «ПБК», «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс», заменив их на другие, равноценные каналы», – передает РИА «Новости» релиз оператора.

Tet направил распространителю каналов в Латвии ООО «TEM LV» запросы о правах на ретрансляцию этих каналов, но не смог получить юридически обоснованного объяснения.

С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.

Напомним, в июне в Латвии была запрещена трансляция семи российских каналов.



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