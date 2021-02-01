Российская сельхозтехника побила рекорд продаж в Европу

01.02.2021, 9:48, Новости дня

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Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд рублей. Основными причинами, по мнению участников рынка, стали стабильная господдержка экспорта и слабый рубль, подсчитали в «Росспецмаше».

Как пишет «Коммерсант», темпы роста значительно ускорились: годом ранее отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%.

Поставки шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток.

В 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию – в 4,5 раза, Чехию – в 2,9 раза, Болгарию – в 2,1 раза, а также во Францию – на 84%, в Нидерланды – на 73%, Киргизию – на 51%, Венгрию – на 44%, Казахстан – на 29%.

В Европу, в частности, в Германию, активно экспортируются комбайны: «Ростсельмаш» несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. По мнению экспертов, на рост экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019 году, и «рост качества продукции».

Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук).

При этом выпуск отечественной сельхозтехники в 2020 году увеличился на 29,6%, до 149 млрд рублей, а ее доля на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, выросла на 4 процентных пункта, до 58%.

Выпуск сельскохозяйственных тракторов увеличился на 29%, до 4,7 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 24%, до 5,5 тыс. штук, борон – на 22%, до 5,3 тыс. штук, сеялок – на 19%, до 5,7 тыс. штук, самоходных косилок – на 18%, до 352 штук, кормоуборочных комбайнов – на 15%, до 649 штук, плугов – на 14%, до 3 тыс. штук, опрыскивателей – на 10%, до 1,2 тыс. штук.

Основными причинами положительной динамики стали как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят в «Росспецмаше».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов.