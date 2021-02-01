 

В РФ предупредили о резком подорожании одежды и техники

01.02.2021, 9:48, Новости дня
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Рост стоимости морских перевозок может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России, в частности, речь идет о повышении стоимости одежды и техники, рассказали участники рынка из нескольких отраслей.

Участники рынка подчеркивают, что стоимость морских грузоперевозок к концу 2020 года выросла с 1,5 тысяч до 9 тыс. долларов за один контейнер. Как объяснил представитель производителя бытовой техники Candy Глеб Мишин, в стандартный контейнер вмещается 60-70 холодильников, следовательно, на каждую единицу товара придется на 100 долларов больше расходов, передает РБК. 

По словам Мишина, компания долгое время пыталась сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, однако надежды на временных характер повышения стоимости перевозок не оправдались. При этом, как указал представитель Candy, из-за высокого уровня локализации реальное подорожание не будет столь существенным, как рост тарифов на контейнерные перевозки.

Помимо увеличения стоимости бытовой техники цены вырасти могут на одежду и обувь. В компании Zenden Group не исключают, что обувь в торговых точках подорожает от 2% до 20%.

Поводом для резкого роста цен на контейнерные перевозки стали выборы президента США. После победы Джо Байдена спрос на грузоперевозки между Соединенными Штатами и Китаем значительно вырос. В итоге все свободные суда были переброшены на это направления. Кроме того, Пекин ввел дополнительные требования оформления грузов, из-за чего срок поставок значительно увеличился.

Ранее департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты заявил, что российское правительство смогло сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. 



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