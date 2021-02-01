Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

01.02.2021, 9:48, Разное

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Русская православная церковь вносит большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных ценностей, заботится о нравственном здоровье обществе, отметил Володин. Авторитет РПЦ неуклонно укрепляется, подчеркнул спикер ГД.

“Ваше участие в решении стоящих перед страной социальных задач, благотворительная и просветительская деятельность заслуживают уважения”, – говорится в поздравлении Володина.

Спикер пожелал патриарху крепких душевных, телесных сил и всего наилучшего, сообщает пресс-служба ГД.

Интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла в храме Христа Спасителя в Москве 1 февраля 2009 года. На церемонии литургии присутствовали около четырех тысяч человек.