Два «йети» напугали мужчину в палаточном лагере

01.02.2021, 9:34, Разное

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Обычно «снежного человека» можно увидеть только издалека. Редко когда очевидцы рассказывают, как на них напало огромное существо. А в этом случае запугавших человека «йети» было двое.

Рассказов очевидцев о снежных людях в архивах скопилось уже немало. Но этот интересен своими подробностями и агрессивным поведением йети — существо якобы напало на мужчину, который отдыхал в палаточном лагере.

Автор книги «Звери Северной Америки» Эндрю Макграт приводит в своем труде историю одного человека, на которого якобы напал «йети». В 2018 году мужчина отдыхал со своей девушкой в палаточном лагере в округе Монро, штат Южная Индиана, США. Ночью герой истории услышал шаги рядом с палаткой и звук, как будто кто-то дергает ручку его машины. Мужчина выбежал из палатки, чтобы проверить, кто это делает, но не обнаружил рядом с машиной живого существа.

Тогда он вернулся в палатку и устроился в ней так, чтобы полностью видеть автомобиль. Пришлось ждать 15-20 минут, прежде чем мужчина увидел, как к его машине подошло что-то, «не похожее ни на животное, ни на человека». Испугавшись, очевидец решил подождать, пока существо отойдет, а затем осторожно пойти за ним, чтобы лучше разглядеть.

В результате, когда мужчина вышел из палатки и отошел в плохо освещенную область, то заметил огромную фигуру, которая двигалась прямо на него. Со страху мужчина быстро залез обратно в палатку и сразу же закрыл ее. Темная фигура «йети» медленно подобралась к укрытию и начала «бить себя кулаками в грудь и рычать». Постояв так какое-то время и запугав съежившегося от страха человека, бигфут, со слов очевидца, начал воспитательным тонов что-то говорить второй фигуре поменьше, которая так же стояла у палатки.

Мужчина, который рассказал историю, думает, что меньшая фигура была детенышем, который следовал за родителем и учился у него. Конечно, история эта интересная, но в то, что виновником переполоха является мифический снежный человек, верится с трудом. Хотя бы потому, что никаких свидетельств его существования ученые так и не обнаружили. Все волосы йети и прочие находки людей, согласно анализу ДНК, принадлежат вовсе не вымершим древним людям, а существующим животным, таким как медведи, олени и собаки.