 

Россиян обяжут страховать свои пенсионные накопления

01.02.2021, 9:31, Разное
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Министр финансов России Антон Силуанов выступил с инициативой введения обязательного страхования пенсионных накоплений.

– У каждого работающего россиянина есть свой пенсионный счёт. Кто-то доверил управление негосударственным фондам, кто-то передал свои средств в Пенсионный фонд, но в любом случае есть риски потери средств. За последние 20 лет мы создали системы страхования банковских вкладов и ОСАГО. Теперь настала очередь позаботиться об обязательном страховании пенсий россиян. Сегодня я подписал постановление о создании Агентства по страхованию пенсионных накоплений и уже к концу текущего года все средства в государственных и негосударственных фондах будут обеспечены гарантиями и больше ни один россиянин не потеряет свою пенсию. Это немного увеличит налоговую нагрузку, но, думаю, что платить по два процента в месяц сможет позволить себе любой человек, – заявил Силуанов.

Новый страховой сбор введён уже с 1 февраля. У каждого россиянина будет возможность отказаться от налога. Для этого достаточно направить заявление в Пенсионный фонд, но в этом случае гражданин сможет претендовать только на минимальную пенсию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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