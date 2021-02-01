 

Общение на русском и стильные образы: Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

01.02.2021, 9:30, Разное
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Одна из самых скрытных звездных пар – Анна Курникова и Энрике Иглесиас – делится подробностями своей личной жизни очень порционно. Но в честь дня рождения младшей дочери Маши экс-теннисистка порадовала фолловеров и показала не только новый снимок девочки, где та позирует в комплекте пастельных оттенков – рельефном платье и бантике, но и забавное видео.

Маша ИглесиасМежду нами девочками,- подписала Курникова видео, где общается с Машей не только на русском, но и на английском. Известно, что русский язык понимают и двое других детей Анны и Энрике – Люси и Николас. Иглесиас, в свою очередь, общается с ними как на английском, так и на испанском.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз 30 января прошлого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а двое детей пары – Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Энрике и Анна с новорожденной дочкой Машей

МашаЛюсиНиколас



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