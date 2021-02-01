Россия выразила надежду на потепления отношений с ЕС

01.02.2021, 9:28, Новости дня

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Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в результате этого визита Борреля возможно разморозить отношения РФ и ЕС. «Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», – сообщил он в интервью РИА «Новости».

Чижов подчеркнул, что стороны продолжают консультации по различным вопросам, включая торговлю, защиту персональных данных и ядерную сделку с Ираном.

Также постпред заявил, что визиты главы дипломатии ЕС в Москву должны быть более частыми. «Прошлый такой визит в Россию осуществила Федерика Могерини, предшественница Жозепа Борреля на его нынешнем посту. И было это аж в апреле 2017 года. Хотя, конечно, с тех пор были и телефонные разговоры, и встречи в кулуарах различных мероприятий, но полноценных визитов не было», – напомнил Чижов.

Визит Борреля в Москву запланирован на 4-6 февраля.

Ранее МИД РФ призвал страны «Семерки» и Евросоюз в связи с последними антироссийскими заявлениями отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны.

Тем временем король Испании Фелипе VI заявил, что Испании необходимо развивать отношения с Россией, Мадрид готов продолжать работу с Москвой для достижения стабильности.