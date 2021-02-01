Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев подрался с одноклубником после игры

01.02.2021, 9:28, Новости дня

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев подрался с одноклубником Тони Деанджело после поражения от «Питтсбурга», информирует портал The Athletic.

По информации трех источников портала, инцидент произошел в подтрибунном помещении после овертайма матча регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:5), который прошел в воскресенье, передает ТАСС. Драка была быстро прекращена, Георгиев пропустил в воскресенье тренировку команды.

Отмечается, что Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов. Перешедший в 2017 году в «Рейнджерс» защитник провел за команду в текущем сезоне шесть матчей, отдал одну голевую передачу, рейтинг полезности составляет «-6».

«Рейнджерс» идут на последнем, восьмом месте таблицы Восточного дивизиона с шестью очками в восьми играх. Следующий матч команда проведет против «Питтсбурга» в Нью-Йорке 2 февраля.