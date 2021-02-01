Генпрокуратура поддержала требование ФСИН назначить Навальному реальный срок

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01.02.2021, 9:28, Новости дня
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Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше», сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября 2020 года из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию, передает ТАСС. 

«Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», – сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также указали, что 4 августа 2017 года Симоновский суд Москвы в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности продлил испытательный срок Навальному на один год – до 29 декабря 2020 года.

Кроме того, 2 июня 2020 года, то есть до истечения испытательного срока, Навальный в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1281 УК РФ.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января равил блогера под арест на месяц.



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