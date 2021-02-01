В Мьянме произошел военный переворот, солдаты арестовали лидера страны

01.02.2021, 9:22, Новости дня

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Военные в Мьянме устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию“ (НЛД) Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters 1 февраля.

Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должности государственного советника, главы МИД республики и является фактическим лидером государства, задержали в ходе военных рейдов вместе с другими руководителями ее партии и правительства утром 1 февраля.

Представитель НЛД Мио Ньюнт сказал, что президент Мьянмы Вин Мьин и другие лидеры НЛД также задержали рано утром, сообщил Reuters.

Военные заявили, что задержания стали ответом на “фальсификацию” парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. Власть в Мьянме передали главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

В стране объявили на год чрезвычайное положение, цитирует Reuters заявление, прозвучавшее на телеканале Мьянмы, который подконтролен военным. Вице-президента Мьинта Су собираются назначить исполняющим обязанности президента страны. Мьинт Су – бывший генерал, известный тем, что в 2007 году руководил жестокими репрессиями против буддийских монахов, отмечает Assosiated Press. Представитель НЛД сообщил CNN, что военные уже берут под контроль Нейпьидо, столицу Мьянмы.

Телефонные линии, ведущие в столицу Нейпьито были отключены, государственное телевидение Мьянмы не работает. Люди пошли на рынки Янгона скупать продукты, а другие выстроились в очередь у банкоматов, чтобы снять деньги, пишет Reuters.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден уже проинформирован о происходящем в Мьянме. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал освободить задержанных и выразил поддержку народу Бирмы в его стремлении к демократии, свободе, миру и развитию. Военные должны немедленно прекратить свои действия, сказал он.

В ноябре 2020 года в Мьянме прошли выборы в парламент, в ходе которых победу одержала НЛД. Военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами выборов и пригрозили принять меры в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

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