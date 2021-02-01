 

Стас Пьеха объяснил решение бабушки об уходе со сцены

01.02.2021, 9:08, Разное
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Российский певец Стас Пьеха высказался по поводу того, что его бабушка Эдита Пьеха решила завершить карьеру. Он полагает, что ее слова вырваны из контекста и полностью она сцену не покинет, хотя понимает и принимает ее решение.
Одной из причин ухода бабушки со сцены Стас Пьеха назвал ее возраст. Более 60 лет Эдита Пьеха гастролирует по миру, поэтому закономерно, что за это время она успела устать и ей теперь тяжело выезжать. Также свой вклад в это решение мог внести коронавирус. Сейчас у артистов не такой загруженный график из-за ограничений, поэтому вернуться в прежний ритм может оказаться достаточно сложно, особенно певцам в преклонном возрасте.

Но Стас Пьеха не исключил, что его бабушку могли неправильно понять, а слова ее были вырваны из контекста. Ранее Эдита Пьеха уже заявляла, что она устала от сцены и не может петь, но все же продолжала выходить. Музыкант полагает, что она могла иметь в виду не окончательное завершение карьеры, а сокращение количества концертов. Артист уверен, что поклонники еще смогут услышать ее в «Октябрьском» или другом концертном зале Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что в прошлом году Эдита Пьеха отметила 83-й день рождения. Свою карьеру певицы она начала еще в 1955 году.

Источник: www.spb.kp.ru



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