 

31 января на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие – штаб ООС

01.02.2021, 8:28, Новости дня
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31 января боевики на Донбассе девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 1 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“31 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. …Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что возле населенного пункта Водяное “российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”.

“Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «Крыло», который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение”, – отметили в штабе ООС.

Также боевики стреляли в последний день января в районе Лебединского (из миномета калибра 82 мм), Песков (из автоматических станковых гранатометов), Опытного (из стрелкового оружия) и Авдеевки (из крупнокалиберного пулемета).

“С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов”, – уведомили в пресс-центре.

О потерях во время сегодняшней стрельбы не сообщается.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1101241506968567/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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