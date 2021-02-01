 

Mozilla прекратит поддержку расширений Firefox Voice и Voice Fill

01.02.2021, 8:24, Новости дня
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Голосовые расширения Voice Fill и Firefox Voice больше не будут поддерживаться силами компании Mozilla. Как сообщают ее представители, работа соответствующих серверов будет остановлена.  

Данные расширения останутся без поддержки уже в феврале, говорят специалисты. Конечной датой назначено 19 число месяца. Как поясняют в компании Mozilla, от пользователей не потребуется никаких действий. Разработчик все сделает сам, и расширения незаметно исчезнут из гаджетов.

Напомним, что упомянутые расширения были предназначены для голосового заполнения различных форм, а также превращения устной речи в текст. Вместо них компания предложит более совершенные программные продукты.



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