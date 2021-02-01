 

Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов автору лучшего проекта по снижению уровня СО2

01.02.2021, 8:24, Новости дня
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Илон Маск пообещал сто миллионов долларов тому, кто разработает лучшую технологию, благодаря которой можно будет снизить концентрацию в атмосфере углекислого газа. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Как известно, некоторые наработки в данном направлении уже существуют. Проблемой занимались ученые из разных стран. Однако действительно эффективной технологии очистки воздуха от парниковых газов пока никто не представил.

По мнению Илона Маска, в этом процессе необходимо создать хорошую мотивацию, а также здесь нужен хороший организатор. Объявленный им конкурс может стать отправной точной для решения одной из самых главных проблем современности. Уменьшение концентрации СО2 поможет остановить глобальное потепление.



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