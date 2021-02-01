Журналист Zeit – продление СНВ-III — только передышка, необходимая для нового соглашения

01.02.2021, 8:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президенты РФ и США продлили договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-III на пять лет, однако расслабляться рано, потому что это лишь небольшая передышка, пишет корреспондент немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн. Выигранное время просто необходимо обеим сторонам, чтобы расширить существующие договорённости и не допустить применения смертоносных вооружений, которые не учитываются действующим соглашением.



Reuters

Президенты Байден и Путин продлили российско-американский договор об ограничении вооружений СНВ-III, но это лишь небольшая передышка, пишет корреспондент немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн. Обеим сторонам необходима эта пауза — и время, чтобы принять новое соглашение.

Как подчёркивает автор статьи, это единственный значимый договор о контроле над ядерными вооружениями, переживший разрушительное правление Дональда Трампа. Спустя несколько дней после его ухода с должности новый американский президент Джо Байден и лидер Кремля Владимир Путин продлили соглашение СНВ-III на пять лет. Казалось бы, можно расслабиться и выдохнуть: «Трамп ушёл — всё хорошо». К сожалению, это не так, пишет немецкий журналист.

Достигнутый США и Россией консенсус по этому вопросу — это только передышка, обусловленная тем, что в противном случае договор истёк бы уже 5 февраля. Но расслабляться нельзя.

Продление СНВ-III важно потому, что тем самым спасён хотя бы тот договор об ограничении вооружений, который подписали в Праге в 2010 году Барак Обама и Дмитрий Медведев. Благодаря этому соглашению число систем ракет-носителей для стратегических ядерных вооружений было ограничено до 800 для каждой стороны, количество готовых к применению боеголовок не должно было превышать 1550, а общее число ядерных ракет и бомбардировщиков было ограничено 700. Также этот договор регулировал меры по наблюдению и верификации, позволявшие проверять, соблюдает ли соглашение другая сторона. Теперь договор продлён ещё на пять лет, и добиться этого было не так просто, уверяет Михаэль Туманн.

Он объясняет возникшие затруднения тем, что Дональд Трамп не понимал логику договоров по ограничению и контролю над вооружениями, на основании которой договаривались поколения президентов в Вашингтоне и Москве с 1972 года. Её суть заключается в том, что безопасность другого гарантирует и собственную безопасность. Трамп и его переговорщики исходили из того, что РФ непременно нужен этот договор, потому что у Москвы нет денег, а Америке соглашение не нужно вовсе. Поэтому США при Трампе выдвигали всевозможные условия, в том числе о вовлечении Китая в новый договор. Однажды, к удивлению российской стороны, в помещении, в котором проводились переговоры, были размещены китайские флаги, чтобы показать, какой страны не хватает за столом.

Как отмечает корреспондент Die Zeit, Трамп позволил бы и этому договору о контроле над вооружениями стать жертвой подобных театральных жестов. Байден сразу же положил конец этому беспорядку и продлил договор, потому что он знает: соглашение нужно обеим сторонам, как и время, чтобы договориться о дальнейших действиях.

Расслабляться слишком рано. За ближайшие пять лет американцам и русским предстоит договориться о том, в каких областях они хотят расширить контроль над вооружениями. За последние годы слишком многое разлетелось вдребезги, отмечает журналист. По его словам, США подорвали запрет на системы противоракетных комплексов, а РФ нарушила условия договора о ракетах средней и меньшей дальности, прежде чем Трамп из него вышел.

За последние годы обе стороны разработали или произвели новое ядерное оружие, которое вообще не учитывается договором СНВ-III, подчёркивает автор Die Zeit. Этот договор касается только стратегических межконтинентальных вооружений, с помощью которых РФ и США могут наносить удары непосредственно с континента по другому континенту. Ракеты и бомбардировщики, которые могут применяться на более коротких дистанциях, полностью выпали их международного режима контроля над вооружениями, поясняет корреспондент издания.

Это проблема — особенно для европейцев, которые видят угрозу в новых ядерных ракетах России. НАТО встревожено новыми крылатыми ракетами РФ 9М729, базирующимися в европейской части страны. Таким размещённым на суше вооружениям НАТО ничего напрямую противопоставить не может. США могли бы отреагировать на их применение при помощи своих бомбардировщиков или ракет морского базирования, которые тоже не учитываются в СНВ-III или учитываются в нём только отчасти.

Чтобы эти смертоносные вооружения никогда не были использованы, США и РФ в ближайшие годы должны договориться о серьёзном расширении СНВ-III, призывает Михаэль Туманн. А это требует больше готовности к компромиссу, чем видно сейчас, заключает журналист немецкой газеты Die Zeit.