Фармацевт назвала неожиданные симптомы дефицита витамина D

01.02.2021, 7:40, Новости дня

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Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита в организме витамина D.

Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай, передает РИА «Новости».

Фармацевт призвала пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах. «Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <…> Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы», –сказала Коэн.

К другим признакам дефицита витамина D фармацевт отнесла высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали. Коэн посоветовала включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина D и E для сохранения когнитивных функций.