 

Гривна подорожала к доллару и подешевела к евро

01.02.2021, 7:34, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 февраля.

Гривна к доллару подорожала на шесть копеек – с 28,19 грн/$ до 28,13 грн/$.

К евро украинская валюта ослабла на шесть копеек – с 34,10 грн/€ до 34,16 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,69 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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