Новый 650-сильный Corvette Z06 C8 дебютирует в июле

01.02.2021, 7:30, Новости дня

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Американская компания Chevrolet намерена презентовать усовершенствованный спорткар Corvette Z06 уже 18 июля.

Кроме того, сотрудник предприятия анонсировал, что уже ко второй половине 2021 года станет возможным приобрести «заряженную» версию у официальных дилеров. Отличить спортивную новинку от предшественника можно по аэродинамическим деталям, а также крупным воздухозаборникам. На данный момент известно, что под капотом установлен атмосферный двигатель, который имеет объем 5,5 литра и выдает мощность 650 л.с.

Новинка приводится в движение 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Остальные технические параметры на данный момент удерживаются в тайне и будут озвучены позже.