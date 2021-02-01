Седокова рассказала о необходимости брать у своих мужчин деньги

01.02.2021, 7:20, Разное

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Российская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова заявила своим поклонницам, что у мужчин необходимо просить деньги. Когда этого не происходит, то отношения между ними можно считать разрушенными.

Одна из подписчиц Анны Седоковой в Instagram поинтересовалась у нее, правильно ли просить у своего мужчины деньги. Певица на это отметила, что не только правильно, но и необходимо, ведь от этого зависит, распадется пара или нет. По мнению певицы, когда жительница просит у мужчины деньги, то тем самым показывает свою слабость. Многие сильные девушки стараются избегать этого, чем совершают ошибку.

Когда у мужчины не просят финансовой помощи, то он перестает ощущать себя сильным, ведь ему только в радость чем-то помочь своей половине. Кроме того, он начинает думать, что в его возможностях, в том числе финансовых, сомневаются, а это в свою очередь может негативно повлиять на отношения в целом.

В будущем исполнительница пообещала поклонницам рассказать, как в этой ситуации вести себя. Однако это может оказаться попыткой Седоковой привлечь внимание к своим платным курсам.

Источник: www.5-tv.ru