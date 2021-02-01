Садальский и Богданова испугали пассажиров поезда разборками на репетиции

01.02.2021, 7:20, Разное

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Импровизированной репетицией актеры Стас Садальский и Ольга Богданова испугали пассажиров поезда. Те подумали, будто артисты устроили семейную разборку в купе пока ехали из Москвы в Санкт-Петербург.

Впоследствии оказалось, что у Садальского и Богдановой 31 января должна была состояться премьера спектакля в одном из питерских театров. Поэтому они решили отрепетировать одну из сцен, но забыли, что находятся в поезде. Некоторые пассажиры их даже попросили вести скромнее.

Одним из пострадавших от репетиции, которую сам Садальский на своей странице в Instagram назвал «волшебной силой искусства», был певец Олег Погудин. Актеры сразу не узнали возвращавшегося после концерта музыканта, поэтому утром принесли ему извинения за причинение неудобств.

Ранее Садальский похвалил отреставрированную советскую картину «Место встречи изменить нельзя». После ее просмотра актер отметил, что поклонники данного фильма симпатизируют не только положительным, но и отрицательным героям, простив им криминальное прошлое.

Источник: news.ru