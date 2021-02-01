 

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами

01.02.2021, 6:46, Новости дня
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Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год, информирует Синьхуа. Власть в Мьянме переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина, информирует Reuters.

По данным Reuters, в заявлении, которое транслировалось по армейскому телеканалу, мьянманские военные заявили, что решение о введении в республике чрезвычайного положения было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах. Они также сообщили, что власть в Мьянме переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина, передает ТАСС.

Ранее президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.



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