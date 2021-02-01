Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»

01.02.2021, 6:46, Новости дня

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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.

«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».

В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.