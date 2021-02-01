 

В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота

01.02.2021, 6:46, Новости дня
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Задержание военными Мьянмы президента Вин Мьина, а также государственного советника и главы правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи является попыткой военного переворота, сообщил пресс-секретарь политического объединения Мьо Ньюн.

«Это попытка военного переворота, но они [военные] могут заявить, что это не так, заставив президента созвать срочное совещание по вопросам национальной безопасности для официальной передачи им власти», – приводит слова Ньюна ТАСС.

Как сказал пресс-секретарь «Национальной лиги за демократию» (НЛД), вооруженные силы Мьянмы задержали Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина рано утром в понедельник. Также были задержаны некоторые члены Центрального исполнительного комитета правящей партии, депутаты и члены регионального правительства. Это произошло за несколько часов до запланированного начала первой сессии нового парламента, в котором большинство мест заняла НЛД.

Вместе с тем принадлежащая военным телевизионная сеть Myawaddy TV объявила, что вооруженные силы установили контроль над Мьянмой сроком на один год. В свою очередь издание The Irrawaddy уточнило, что, согласно Конституции, только президент может объявить чрезвычайное положение и передать власть военным. В настоящее время государственное телевидение отключено, и доступна только сеть Myawaddy.

В понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение.



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