 

Ford начал выпуск электрокара Ford Mustang Mach-E в Китае

01.02.2021, 6:36, Новости дня
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В Китае приступили к серийному выпуску нового электрического автомобиля под названием Mustang Mach-E.

Отличить модель для местного рынка станет возможным по более производительному силовому агрегату. Кроме того, до конца 2021 года планируется также осуществить производство полностью из местных деталей. На данный момент электрокар Mustang Mach-E оснащен двумя моторами. Разгон до 100 км в час достигается за 3 секунды. Кроме того, с такими параметрами запас хода на электротяге достигает 600 километров.

Что касается модификации для рынка США, то электрокар Mustang Mach-E имеет запас хода в два раза меньше, а также разгоняется до сотни за 3,5 секунды. Среди достоинств автомобиля указывают систему полуавтоматического управления 2 поколения, а также продвинутый мультимедийный комплекс.



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