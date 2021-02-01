Новую версию пикапа SsangYong Rexton Sports рассекретили в Сети

01.02.2021, 6:36, Новости дня

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Опубликованы некоторые технические параметры новейшего пикапа SsangYong Rexton Sports.

Готовящийся к презентации автомобиль можно распознать по дизайну радиаторной решетки, широким планкам на бамперах, а также вертикальным ходовым огням. Есть предположения, что под капотом пикапа установят 2,2-литровый дизельный двигатель на 202 л.с. мощности. Кроме того, пикап SsangYong Rexton Sports получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Указанный экземпляр будет продаваться с полным или передним приводом. Пока южнокорейский бренд не раскрывает остальных преимуществ и особенностей новейшего пикапа SsangYong Rexton Sports. Дата презентации автомобиля также пока удерживается в тайне от публики.