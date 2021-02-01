Welt – немецкое правительство с декабря не может объяснить ложную тревогу на базе Рамштайн

01.02.2021, 6:32, Новости дня

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В середине декабря на военной базе США Рамштайн в Германии сработал сигнал тревоги, предупреждавший о ракетной атаке, пишет немецкая газета Die Welt. Тревога оказалась ложной, но на протяжении нескольких минут военные думали, что речь идёт о реальном нападении. Этот инцидент вызвал недовольство комитета по обороне, требующего, чтобы правительство Германии разъяснило, как такое могло произойти.



Reuters

В бундестаге сейчас разгораются споры по поводу ракетной тревоги на американской военной базе Рамштайн в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, пишет газета Die Welt. Политики нескольких фракций требуют срочно прояснить произошедший инцидент.

Как отмечается в статье, американские военнослужащие, дислоцированные на базе Рамштайн, 12 декабря получили автоматическое оповещение, предупреждавшее о нападении. В течение нескольких минут на военной базе ошибочно полагали, что речь идёт о настоящей атаке.

Американская база подтвердила, что это не были учения, проводившиеся местными военными. Сигнал тревоги был определён как предупреждение о ракетной атаке со стороны другого государства. Остаётся неясным, подразумевалось ли при этом нападение с применением российских межконтинентальных ракет, пишет немецкая газета.

Правительство Германии, по его собственному заявлению, до сих пор не смогло оценить подробности произошедшего. По-прежнему остаётся неясным также, каким образом могла произойти эта ложная тревога, сообщавшая о якобы реальном нападении.

Этот факт вызывает недовольство у оборонного комитета, требующего предоставить более подробную информацию по данному инциденту. «Возникает много вопросов относительно того, как конкретно всё это происходило», — заявил по этому поводу депутат Левой партии Александер Ной. Тобиас Линднер из фракции зелёных отметил: «Бундестаг должен быть в полной мере информирован в том числе для обмена данными с правительством США».

На запрос редакции Министерство обороны Германии ответило, что инцидент «мнимого нападения с воздуха» был быстро прояснён, и никакой угрозы не возникло, заключает немецкая газета Die Welt в своём воскресном выпуске.