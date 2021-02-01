 

DM – Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона

01.02.2021, 6:32, Новости дня
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен может провести новый референдум о независимости даже без согласия Бориса Джонсона, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова министра по конституционным отношениям Майкла Рассела. Согласно данным опросов, в случае повторного референдума сторонников шотландской независимости ждёт уверенная победа.


Reuters

Шотландский министр по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил о том, что первый министр страны Никола Стерджен может ещё до Рождества провести референдум о независимости Шотландии, даже без согласия Бориса Джонсона, пишет Daily Mail. Рассел отметил, что пока нельзя точно сказать, когда именно состоится референдум, но выразил надежду, что это произойдёт как можно скорее.

Издание напоминает, что во время прошлого референдума в 2014 году идея независимости Шотландии была отвергнута, однако шотландские националисты надеются, что брексит изменил настроения граждан. Отмечается, что в 2016 году 66% шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС.

Как пишет Daily Mail, согласно последним опросам, большинство населения Шотландии поддерживает идею о независимости. Кроме того, отмечается рост популярности Николы Стерджен и её Шотландской национальной партии. Согласно опросу Savanta ComRes, сейчас поддержать Шотландскую национальную партию готовы 53% граждан.

В Savanta ComRes предположили, что в случае повторного референдума сторонники независимости Шотландии одержат уверенную победу. Премьер Стерджен заявила, что намерена провести второй референдум вскоре после парламентских выборов, однако Борис Джонсон твёрдо намерен не выдавать разрешение на новое голосование. Премьер Великобритании не раз повторял, что референдум 2014 года решил вопрос шотландской независимости на поколение вперёд. 



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