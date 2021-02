Independent – на пляже Уэльса четырёхлетняя девочка обнаружила след динозавра

Во время прогулки по пляжу Уэльса четырёхлетняя Лили Уайлдер заметила отпечаток ноги динозавра, пишет The Independent. Отлично сохранившийся след уже перевезли в Национальный музей, где с его помощью учёные надеются лучше изучить способы передвижения животного, умершего около 220 миллионов лет назад.



Как рассказала британской газете мать девочки, Лили и её отец Ричард прогуливались в бухте Бендрикс около города Барри. Дочка привлекла его внимание к отпечатку, а Ричард сделал фотографию и показал жене. Он думал, «что это слишком хорошо, чтобы быть правдой», однако его жена связалась с экспертами, которые сразу же занялись следом динозавра.

В статье отмечается, что ранее в бухте Бендрикс находили образцы, которые учёные относят скорее к следам похожих на крокодилов рептилий, чем динозавров. Невозможно точно установить, какой динозавр оставил найденный Лили отпечаток длиной 10 см. Специалисты склоняются к мнению, что он принадлежит «небольшому животному» высотой в 75 см, которое ходило на двух задних ногах и питалось мелкой добычей или насекомыми.

Сотрудница Национального музея Уэльса Синди Хоуэллс назвала обнаруженный Лили след «лучшим образцом, который когда-либо находили на этом пляже». Экспертам пришлось получить специальное разрешение в Департаменте природных ресурсов Уэльса, чтобы на этой неделе извлечь окаменелость и отправить в музей Кардиффа. В официальном заявлении музея подчёркивается, что отпечаток отлично сохранился: на нём чётко видны подушечки и даже следы когтей. Это может помочь учёным больше узнать о том, как на самом деле выглядели ноги этих динозавров, пишет The Independent.