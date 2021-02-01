«Манна небесная для сторонников брексита» — Libération о вакцинном споре между ЕС и Великобританией

01.02.2021, 6:32, Новости дня

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В борьбе между ЕС и Великобританией за поставки вакцины компании AstraZeneca Лондон одержал победу, а Еврокомиссия показала себя не с лучшей стороны, отмечает Libération. По словам газеты, поспешное решение Еврокомиссии закрыть границу между Ирландией и Северной Ирландией для препятствования утечки вакцин дало Борису Джонсону повод угрожать Евросоюзу собственными протекционистскими мерами. К тому же, пока Брюссель пытается справиться с перебоями в поставках, у британского премьера есть возможность похвастаться собственными успехами в кампании по вакцинации, подчёркивает издание.



Reuters

В борьбе между Европейским Союзом, фармацевтическим гигантом AstraZeneca и Великобританией по поводу нехватки поставок вакцины в страны ЕС Лондон добился успеха, в то время как Еврокомиссия «не покрыла себя славой», в течение нескольких часов запустив операцию, немедленно раскритикованную всеми, и молниеносно «сдав назад» вечером того же дня, констатирует Libération.

Как напоминает газета, хотя Европейский Союз подписал контракт на получение 80 миллионов доз вакцины AstraZeneca к концу марта, в начале недели лаборатория объявила, что сможет предоставить только 31 миллионов доз. При этом задержки, похоже, не затронут Великобританию, далеко продвинувшуюся в своей кампании вакцинации против Covid-19. Эта ситуация серьёзно разозлила Брюссель и повлекла за собой обвинения в неправильном толковании контракта, основные положения которого оставались конфиденциальными, после чего договор с фармацевтической группой был опубликован.

Вечером в пятницу напряжённость усилилась после объявления Европейской комиссии о возможном приведении в действие Статьи 16 североирландского протокола, связанного с соглашением о выходе Великобритании из Европейского Союза. Этот документ обеспечивает свободное движение товаров из Европейского Союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова. Статья 16, однако, разрешает Соединённому Королевству или ЕС «в одностороннем порядке принять надлежащие защитные меры в случае серьёзных экономических, социальных или экологических трудностей». Как поясняет издание, первоначальная идея комиссии, по-видимому, заключалась в том, чтобы препятствовать использованию перехода между Ирландией и Северной Ирландией для поставок вакцины AstraZeneca в Великобританию.

Как отмечает Libération, это заявление вызвало всеобщее возмущение не только в Великобритании, но и в Ирландии, где Евросоюзу необычным образом удалось объединить против себя большинство политических партий — от оппозиции до правоцентристского ирландского правительства, разъярённого тем, что подобное решение было принято без его одобрения. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер назвала это решение ЕС «актом совершенно немыслимой враждебности» и пожелала, чтобы Борис Джонсон, в свою очередь, также ввёл в действие Статью 16, но на этот раз из-за логистических проблем, эпицентром которых стала Северная Ирландия после брексита. Столкнувшись с этим хором разгневанных реакций Еврокомиссия уже в пятницу вечером отказалась от своего намерения и заверила, что «защитная статья не будет приведена в действие».

В период, когда каждая страна озабочена быстрой вакцинацией собственного населения, этот спор стал «манной небесной» для Бориса Джонсона и сторонников брексита, полагает газета. Так, в субботу британский премьер-министр заявил, что теперь «не колеблясь» приведёт в действие Статью 16, если потребуется. При том, что в Великобритании первую дозу вакцины уже получили почти восемь миллионов человек, Борис Джонсон, подвергшийся суровой критике за свои методы борьбы с пандемией на начальном этапе, не упустит возможность воспеть британский гений, снова обвинив Брюссель во всех грехах, заключает издание.