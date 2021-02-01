Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»

01.02.2021, 5:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1».

«Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости».

Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц.

«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт.

Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.

В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента РФ Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.