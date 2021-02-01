Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США

01.02.2021, 5:52, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть начало «новой фазы» в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Интервью Зеленского телекомпании HBO и информационному порталу Axios записывалось через несколько дней после вступления Джо Байдена в должность президента США. В ответ на вопрос о том, что Зеленский хотел бы сказать новому главе вашингтонской администрации, президент Украины сказал: «Мои поздравления. <…> Я искренне желаю ему успеха в [преодолении] всех вызовов, с которыми он столкнется», передает ТАСС.

«Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что <…> он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе – это мы. На востоке Украины идет война <…> Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, <…> помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации», – продолжил Зеленский.

Он также заявил, что Украина «хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО». «Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке [страны]. <…> Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций», – добавил украинский лидер.

В прошлый четверг на Украине возбудили уголовное дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу Байдену.