 

Компания Microsoft собирается купить еще одно игровое издательство

01.02.2021, 5:42, Новости дня
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Еще в ноябре прошлого года компания Microsoft официально сообщила о своем намерении приобрести студию по изготовлению видеоигр ZeniMax Media. Напомним, что по плану данная сделка должна быть завершена уже в этом году. Однако в сети также появились непроверенные данные о намерении крупнейшего разработчика ПО купить еще одну студию, по масштабам сопоставимую у ZeniMax Media.

Инсайд появился в результате информации, случайно слитой в Twitter, отмечают эксперты. Судя по всему, предположение имеет под собой реальные основания.

Дело в том, что данная информация пришла сразу из двух источников, одному из которых эксперты склонны доверять. Однако пока неизвестно о сроках приобретения компании. Это может случиться не сразу, отмечают специалисты. Ведь переговоры с Bethesda продолжались целых три года.



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