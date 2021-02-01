 

В Индонезии планируют построить 30 плавучих электростанций

01.02.2021, 5:42, Новости дня
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Японская компания Yomiuri предоставит Индонезии техническую помощь в строительстве плавучих электростанций, которые появятся возле небольших островов в океане.

Как стало известно, всего их количество должно достичь тридцати. Каждая из них будет работать на скрапленном природном газе.

Электростанции будут состоять из двух основных объектов. На одном станут хранить СПГ, на другом – вырабатывать из газа электроэнергию, которая по кабелям будут передавать на сушу. Фактически, это полноценные морские судна, которые поставят на якоря неподалеку от берега. Их можно будет перемещать в случае необходимости. Подвоз топлива также планируют осуществлять по морю. Таким образом, страна пытается сэкономить на строительстве наземных инфраструктурных объектов.



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