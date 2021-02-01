После террора

01.02.2021, 5:40, Разное

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Почему начинает работать солидарность?

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Что останется от нынешней политической эпохи кроме миллиона политических уголовных дел и беззакония? Кто-то считает, что итогом будет лишь опыт радикального отчаяния, но я думаю иначе. Вне зависимости от того, в какой РФ мы окажемся еще через год, нынешний опыт не будет забыт.

По образованию и бывшей профессии я преподаватель философии — до лета 2020 года я тринадцать лет работал в Высшей школе экономики. И теперь, когда я читаю новость о том, что еще один преподаватель в университете уволен за участие в митинге, я как-то уже привычно не слишком грущу, но размышляю о том, чем тут можно помочь.

В идеальном мире всех уволенных профессионалов в сфере образования немедленно брали бы на работу частные университеты — русские гарварды. Но мы живем в постсоветской огосударствленной реальности, где обыкновенно даже для того, чтобы чихнуть, нужна «справка о несудимости». Хорошие преподаватели с «неблагонадежными взглядами» в РФ 2021 года не могут просто заниматься своей работой.

Так что когда человека увольняют, я иду знакомиться с еще одним доцентом, который оказался не нужен госаппарату. И спрашивать, что мы можем сделать вместе, чтобы сохранить самоуважение и свою профессию. Это не очень много, но часто этого достаточно, чтобы начать двигаться дальше: привлекать к совместной работе студентов и новых преподавателей.

То, что сейчас происходит в стране, мы рутинно и справедливо описываем как диктатуру. Но мне кажется, в происходящем есть и другой, более важный для нашего будущего аспект.

Постсоветское пространство от Минска до Хабаровска и дальше превратилось в гигантский тренажер солидарности.

Люди учатся отвечать на бессмысленный террор и познают на опыте, что жить в таких условиях можно, только доверяя друг другу. В противовес государству, живущему по правилам колонии общего режима, где «ты умри сегодня, а я завтра» и прочей мудрости наших пенитенциарных веков. Так работает сила слабых, сопротивление тех, кого в любой момент могут убить или заключить под стражу и единственным оружием которых остается простое переживание: мы не делали ничего плохого, так какого черта мы должны отказываться от собственных представлений о справедливости и выбранного нами образа жизни?

Солидарность начинает работать, несмотря на старое постсоветское недоверие к коллективным действиям, разоблаченным в качестве «партийно-комсомольского собрания» и даже «товарищеского суда».

Медиа живут на пожертвования граждан, люди регулярно собирают друг другу деньги на выплаты штрафов за митинги, преподаватели сами находят себе студентов, волонтеры поддерживают тяжелобольных, самозанятые находят средства к существованию без всякой связи с государственным бюджетом. Это новая реальность, которую сильно облегчил интернет и которая страшно злит чиновников, которые, разумеется, считают, что без их разрешения и шагу сделать невозможно.

Это добрая анархическая практика, из которой будут вырастать новые общественные институты, которые однажды кончатся переучреждением страны на тех правилах, которые мы выберем для себя сами. Действовать без разрешения со стороны чиновников — значит сохранять свободу и самоуважение. В нынешней политической реальности это, пожалуй, единственное возможное решение.

Давайте придумаем, как помогать друг другу еще лучше, ведь государства у нас больше нет.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

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