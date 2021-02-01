Мнение: Навальнизм переименовываем в дебилизм и идем работать

01.02.2021, 5:28, Разное

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Ну, что сказать – это даже не скучно девушки, это тухло. Если 2 недели назад я реально переживал, что подлые лидеры т.н. "протеста" подставят молодежь, то сегодня можно ответственно заявлять – дураков в России сильно меньше, чем нам казалось. Страна, хоть и не без проблем, лечится от одной из своих постоянных проблем: веры проходимцам, что они все дадут и дадут бесплатно, потому что очень любят народ.

Описывать, чего было вчера, думаю, не надо – все все видели, кто хотел. А вот отметить забавные вещи – почему нет?

1) Ребята из штабов Навального – от лидеров из Германии, что вообще прекрасно, до лидеров на местах – показали, кто здесь власть. И это не они. Тут особенно забавляет, что пока особо упоротые все равно шляются по этим сходнякам, достаточно многие директора штабов Навального в регионах – просто отказались подставлять себя и соратников, чтобы Волков и Лешка еще бабла рубанули.

2) Я упорно не могу понять, после обращений ФБК прямо к Байдену, чтобы он ввел еще больше санкций – кто может верить в любые сказки этой псевдоконторки. Это и правда, получается, не лечится. "Думающие люди" с "критическим складом ума" – просто игнорят происходящее. Ну, тем хуже для них. Мне что-то правда надоело неизлечимым постоянно что-то доказывать. Жизнь одна – каждый может делать с ней, что захочет. А если они попытаются развалить мою страну – уже очевидно, наши власти не спят.

3) Про власть. Они, действительно, умнее, чем мы думаем каждый раз. Ведь именно они не допустили ни белорусского варианта, хотя кое-кому по щщам дать очень хотелось, ни западного – и отсюда заявления из Европы или США, где митингующих расстреливают, поливают, убивают – очень забавно смотрятся на фоне наших поскакушек. За это терпение нашим парням в форме – еще раз отдельное спасибо.

И, конечно, итог. ФБК и прочие шарашки окончательно опоскудились, ждите об этом ролик где-то в четверг. Поддерживать Навального в обществе – это уже из серии "у меня и справка есть". Вместо заявленой идеи "Спасти Лешку" – теперь это просто сходняки придурков разных возрастов, которые сами не знают – чего хотят. Видео с этих "забастовочек" просто душевны – когда молодые придурки, которым еще нет и 20 лет – говорят про пенсии. Хотя, справедливости ради, я сам был таким дебилом, кто повторял заученые фразы за взрослыми и думал, что от этого я становлюсь круче. Кто в 18 лет не был революционером, у того нет сердца, кто к 40-ка не стал консерваторам – у того нет мозгов: старая добрая народная мудрость.

Ну, и да – апофеоз.

Кто поумнее: будет теперь работать, учиться, совершенствоваться.

До кого за эти две недели не дошло, как его использовали и будут использовать, хотя, как вы знаете, изделие номер два – оно как бы одноразовое – ну, нечем помочь. Не усыплять же, 21 век на дворе. Просто с помощью Интернета теперь, что ты… молодец, будет знать не только твоя семья, но и весь мир.

Счастья вам.