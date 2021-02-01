 

Уличный шум и деревья за окном влияют на качество сна подростков – исследование

01.02.2021, 5:18, Разное
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Ученые из Университета Пенсильвании привлекли к участию 110 учащихся 8-9 классов. В течение двух недель подростки носили наручные часы для актиграфии — метода определения таких показателей, как время отхода ко сну, пробуждения и продолжительности сна. Исследователи также собрали данные об уровне шума, плотности застройки и озеленения в тех местах, где живут подростки. Таким образом ученые получили возможность оценить влияние факторов окружающей среды на качество сна школьников.

Полученные результаты авторы скорректировали с учетом пола, расы, уровня образования и социального положения семей и уровня жизни в каждом конкретном районе. Оказалось, что любое повышение уличного шума за окном в ночное время было связано с задержкой засыпания минимум на 16 минут. В то же время количество зеленых насаждение рядом с домом непосредственно влияло на качество сна подростков — в более «зеленых» районах школьники засыпали в среднем на 18 минут раньше и качество их сна было значительно выше.

«Снижение уровня шума в жилых кварталах и озеленение улиц потенциально могут стать частью политики по улучшению сна подростков», – заключили авторы исследования.

Ранее ученые из Австралии нашли связь между фастфудом и нарушениями сна у школьников. Глобальный анализ данных о состоянии здоровья 175 тысяч школьников 12-15 лет из 64 стран показал, что сложности с засыпанием и частые пробуждения усиливаются при чрезмерном употреблении газированных напитков с содержанием кофеина и фастфуда, который содержит много калорий и минимум питательных веществ.

Подростки, которые выпивали более трех безалкогольных напитков в день, на 55% чаще сообщали о проблемах со сном по сравнению с ровесниками, которые ограничивались одним напитком в день. У мальчиков которые ели гамбургеры и картошку фри чаще, чем четыре раза в неделю, вероятность нарушений сна была на 55% выше по сравнению с теми, кто потреблял фастфуд один раз в неделю. У девочек этот риск был несколько ниже — 49%.



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