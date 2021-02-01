Врач рассказал, когда появится «волшебная» таблетка от рака

01.02.2021, 4:58, Новости дня

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«Волшебная» таблетка вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях, рассказал внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он сообщил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на 7-10% каждое пятилетие. Заявление Каприна прозвучало в эфире радио «Говорит Москва», передает РИА «Новости».

Также онколог рассказал, что в РФ растет заболеваемость раком, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют.

Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.