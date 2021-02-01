 

Смартфон Realme 7i выйдет в Европе под новым брендом Narzo

01.02.2021, 4:48, Новости дня
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Как сообщает производитель, в Европе смартфон Realme 7i будут продавать под названием Narzo 20. Компания намерена вывести на мировой рынок новый бренд, и начинает его продвижение в странах ЕС.

По словам экспертов, гаджет получился бюджетным. И более того, посему-то в Европу попадает отнюдь не лучшая версия. Например, экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение 1600 на 720 пикселей и частоту обновления картинки всего 60 Гц.

Максимальное разрешение главной трехмодульной камер составит 48 Мп. Два дополнительные модули дают по 8 и 2 Мп. У селфи-камеры – 8 Мп. Объем основной памяти – 64 Гб, оперативной – 4 Гб. Обеспечена поддержка быстрого зарядного устройства мощностью 18 Вт. В смартфоне установлена операционная система Android 10.



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