Илон Маск поведал, какие он предпочитает консольные игры

01.02.2021, 4:48, Новости дня

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Илон Маск раскрыл о себе маленький секрет. Он поделился своими геймерскими предпочтениями, уточнив, что среди любимых видеоигр у него Deux Ex и BioShock.

Данная информация просочилась в сеть после того, как Илон Маск начал общаться в соцсети с одним из своих фанатов, который спросил о его отношении к современному игровому контенту. Разговор, в результате, стал достоянием широкой общественности. А разработчики «любимых» игр Маска не упустили момент для того, чтобы использовать уникальную ситуацию для саморекламы.

Также всемирно известный новатор отметил высокое качество второй части Deux Ex и BioShock. В список любимых Маск занес еще и Fallout 3, Fallout: New Vegas и Saints Row IV.