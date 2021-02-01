Daily Express – пицца и паста под запретом — Папе Римскому придётся сесть на диету

01.02.2021, 4:44, Новости дня

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Врачи рекомендуют Папе Римскому Франциску похудеть на восемь килограмм и сесть на диету, если он не хочет ложиться под нож хирургов, пишет Daily Express. Издание напоминает, что уже долгое время понтифик страдает от воспаления седалищного нерва, которое периодически причиняет ему мучительные боли.



Reuters

Врачи порекомендовали Папе Римскому Франциску сбросить восемь килограмм, чтобы избежать операционного вмешательства, пишет Daily Express.

Главе Ватикана посоветовали отказаться от пиццы, пасты, тортов и перейти на небольшие порции риса, есть много фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, рассказывает британский таблоид со ссылкой на источники в Риме. Отмечается, что такая диета, несомненно, станет большим разочарованием для Папы Франциска, который известен своим «здоровым аппетитом».

Издание напоминает, что 84-летний понтифик из Аргентины на протяжении десятилетий страдает от воспаления седалищного нерва. Иногда болезнь оставляет его практически парализованным — так было в 2007 году после сильного приступа. На прошлой неделе Папа Римский также боролся с мучительной болью и был вынужден отменить несколько мероприятий на выходных. В пятницу он во время заседания членов Трибунала Римской Роты не смог стоять и извинился за то, что сидит во время выступления.

Тем не менее понтифик нашёл в себе силы встретиться в среду с представителями итальянского футбольного клуба «Специя», когда игроки приехали в Ватикан. Накануне клуб во время первого в своей истории матча в высшей лиге обыграл команду «Рома» со счётом «4:2». Папа Франциск, большой фанат футбола, поздравил команду с сенсационной победой, пишет Daily Express.